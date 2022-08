POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt durch 59 jährige Fahrzeugführerin und Verkehrsunfallflucht durch unbekannten Fahrzeugführer

Selters (ots) - Der Geschädigte parkte seinen Pkw am Donnerstag, 25.08.2022, in der Zeit von 10:15 Uhr - 10:30 Uhr auf dem Rewe Parkplatz in Selters. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine nicht unerhebliche Beschädigung der rechten Fahrzeugseite fest. Die Polizei Montabaur bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich mit hiesiger Dienstelle in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

