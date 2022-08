Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höchstenbach, Bundesstraße 8 - Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht - Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

Am Donnerstag, den 25.08.2022, 17:15 Uhr, ereignete sich in Höchstenbach, Bundesstraße 8, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Demnach befuhr die 25-Jährige Fahrzeugführerin aus der VG Hachenburg mit dem Pkw Seat die Bundesstraße 8, in der Gemarkung Höchstenbach, aus Richtung Höchstenbach kommend, in Richtung Freilingen. Aus der Gegenrichtung befuhr zunächst die 44-Jährige Fahrzeugführerin aus der VG Hachenburg mit dem Pkw Skoda und dahinter der unbekannte Fahrzeugführer mit dem Pkw Ford die Bundesstraße 8 in Richtung Höchstenbach. In einem unübersichtlichen Gefällbereich überholte der unbekannte Fahrer des Pkw Ford den vorausfahrenden Pkw Skoda. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die entgegenkommende 25-Jährige mit dem Pkw Seat ausweichen, fuhr hierbei anschließend gegen einen Leitpfosten und letztlich durch den dortigen Straßengraben. Der unbekannte Fahrzeugführer des Pkw Ford soll nach Angabe eines Zeugen nach diesem Vorgang einen weiteren Pkw, silberfarben, überholt haben. Der bislang unbekannte Unfallverursacher des Pkw Ford entfernte sich hiernach weiter unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen Ford Fiesta, schwarzfarben, mit der Ortskennung WW gehandelt haben. Der Fremdschaden wird auf zirka 1000EUR beziffert.

Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter 02662/9885-0 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell