Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkrs. Tuttlingen) Einbruch in kirchliches Gebäude - Polizei bittet um Hinweise (02.03.2023)

Spaichingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag sind unbekannte Täter in ein kirchliches Gebäude in der Angerstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 0.30 Uhr und 6.00 Uhr verschafften sich die Einbrecher unberechtigt Zutritt in das Gebäude. Im Innern hebelten sie mehrere Türen auf, durchsuchten die Zimmer und entwendeten einen Schranktresor. Die Höhe des Diebesguts beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Sachschaden insgesamt konnte noch nicht beziffert werden. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Angerstraße gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu wenden.

