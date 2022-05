Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0269--27-Jähriger mit Messer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellener Feld, Kolk Zeit: 03.05.22, 0 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Osterholz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern. Dabei wurde ein 27 Jahre alter Mann mit einem Messer verletzt.

Gegen Mitternacht kam es in der Notunterkunft für Geflüchtete zwischen drei 21, 25 und 27 Jahre alten Männern und einem 30-jährigen Mitbewohner aus bislang unbekannten Gründen zu Streitigkeiten. Die Auseinandersetzung eskalierte und der 30-Jährige schlug mit einem Bettpfosten auf seine Widersacher ein. Der Angreifer zückte schließlich ein Messer, das er zuvor aus der Küche geholt hatte und verletzte den 27-Jährigen damit. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Verletzte kam mit Schnittverletzungen im Halsbereich in ein Klinikum. Auch die 21 und 25 Jahre alten Männer mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei konnte einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen namentlich ermitteln. Die weiteren Ermittlungen, auch zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen, wurden aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

