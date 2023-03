Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) BMW beschädigt - Verursacher fährt einfach davon

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr, in der Singener Südstadt auf der Konstanzer Straße Ecke Freiburger Straße gekommen. Ein Unbekannter fuhr gegen die Fahrzeugfront eines vor der Konstanzer Straße 1 geparkten weißen 3er BMWs und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem Unfall entstand am BMW Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher werden an die Polizei Singen (07731 888-0) erbeten.

