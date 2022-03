BPOLI MD: Haftbefehl: 140 Tage Gefängnis

Magdeburg (ots) - Am Sonntag, den 6. März 2022 wurde die Bundespolizei in Magdeburg gegen 11:00 Uhr telefonisch über eine Bedrohungslage in einem Geschäft im Hauptbahnhof informiert. Mehrere Streifen eilten zum Ereignisort und trafen auf die hinlänglich bekannte und mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Tatverdächtige. Die 17-Jährige wollte gerade aus dem Bahnhof flüchten. Beim Erblicken der ...

mehr