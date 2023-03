Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkrs. Tuttlingen) Schwerer Verkehrsunfall durch Fehler beim Abbiegen (02.03.2023)

Wehingen (ots)

Eine schwer verletzte Person und zwei Totalschäden mit insgesamt rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, den ein Autofahrer am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 433 verursacht hat. Ein 48-jähriger VW Passat-Fahrer fuhr auf der L 433 von Wehingen in Richtung Egesheim und wollte nach links in Richtung Reichenbach abbiegen. Dabei stieß er frontal mit einer 69-Jährigen zusammen, die ihm mit einem Ford Focus entgegenkam. Die Frau erlitt hierbei schwere Verletzungen und kam in eine Unfallklinik. Beide total beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos holten Abschleppdienste ab. Die Polizei musste die Unfallstelle zur Versorgung der Verletzten und für die Verkehrsunfallaufnahme zeitweise komplett sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell