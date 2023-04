BPOLI S: 40-Jähriger zieht Nothalt

Böblingen (ots) - Am gestrigen Abend konnten Einsatzkräfte am Böblinger Bahnhof einen Mann vorläufig festnehmen, welcher am Dienstagmittag (25.04.2023) mehrere Schüsse am Böblinger Bahnhof abgegeben haben soll. Der 41-jährige deutsche Staatsangehörige soll am gestrigen Dienstag gegen 14:10 Uhr mehrere ...

mehr