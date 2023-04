Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Unfallflucht in Hüsingen - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.04.2023, in dem Zeitraum zwischen 07.45 Uhr bis 08.00 Uhr, beschädigte ein Sattelzug ein Garagendach im Rebweg. Der Fahrer des Sattelzuges befuhr wohl den Rebweg und wollte nach rechts in die Brunnenstraße einbiegen. Aufgrund der beengten Fahrbahnverhältnisse fuhr sich der Sattelzug fest. Beim rückwärtigen Rangieren habe der Auflieger des Sattelzuges das Garagendach beschädigt. Danach entfernte sich der Fahrer des Sattelzuges von der Örtlichkeit. Der Sachschaden an dem Garagendach wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Steinen erhofft sich sachdienliche Hinweise von weiteren Zeugen zu dem Sattelzug. Der helle Sattelzug dürfte nicht unbemerkt in der Brunnenstraße beziehungsweise im Rebweg geblieben sein. Der Polizeiposten ist unter der Telefonnummer 07627 970 250 erreichbar.

