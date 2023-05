PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Werbetransparente gestohlen+++Einbruch in Einfamilienhaus und Apotheke+++E-Scooter entwendet+++Unfall ohne Führerschein verursacht+++Mit Eisenstange verletzt+++Ladendiebstahl+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Landkreis Limburg-Weilburg

1. Werbetransparente gestohlen

Tatort: 65549 Limburg, Dieselstraße 3 Tatzeit: Freitag, den 05.05.2023, 23:00 Uhr - Samstag, 06.05.2023, 06:00 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter entwendeten zwei Werbetransparente eines Hausmeisterservices bestehend aus Planen. Eines der Plakate hatte einen Größe von ca 1m x 2m, weiße Plane mit schwarzer Schrift. Die Transparente waren mittels Kabelbinder an einem Zaun befestigt. Der Schaden beziffert sich auf ca. 150,-EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 65589 Hadamar-Niederhadamar, Ringstraße Tatzeit: Freitag, 05.05.2023, 10:00 Uhr - 10:30 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter gelangten vermutlich durch die Garage in den Garten des Anwesens dort konnte sie ein Kellerfenster öffnen und gelangten so in das Haus. Dieses wurde vom Keller bis zum Dachboden durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurde insbesondere Schmuck im Wert von ca. 2000,-EUR entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 1000,-EUR beziffert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Besonders schwerer Diebstahl eines E-Scooters

Tatort: 65549 Limburg, Schiede - neben der evangelischen Kirche Tatzeit: Samstag, 06.05.2023, 13:25 Uhr - 16:28 Uhr Sachverhalt: Der Geschädigte stellte seinen E-Scooter an einem Fahrradständer ab und sicherte ihn mit einem Fahrradschloss. Als er zur Örtlichkeit zurück kam, bemerkte er, dass das Fahrradschloss aufgebrochen war und der E-Scooter samt dem Versicherungskennzeichen 744 WEX entwendet wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Unfallverursacher ohne Führerschein unterwegs

Tatort: 35792 Löhnberg-Niedershausen, Löhnberger Straße Tatzeit: Samstag, 06.05.2023, 08:53 Uhr Sachverhalt: Am Samstagmorgen kam es an der Einmündung zur Löhnberger Straße im Ortsteil Niedershausen zu einem Sachschadensunfall zwischen einem schwarzen BMW 3er und einem schwarzen AUDI A6. Der 49 Jahre alte Fahrer aus Warschau fuhr mit seinem BMW aus der Hochstraße kommend auf die Löhnberger Straße zu. Die 49 Jahre alte Fahrerin aus Greifenstein befand sich zu dieser Zeit mit ihrem AUDI auf der Löhnberger Straße in Richtung Obershausen. Der BMW-Fahrer holte beim beabsichtigten Rechtsabbiegen zu weit aus und kollidierte mit der AUDI-Fahrerin. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,00EUR Während der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der BMW-Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen ihn eingeleitet.

5. Gefährliche Körperverletzung mit Eisenstange

Tatort: 65549 Limburg, Frankenstraße 5 Tatzeit: Samstag, 06.05.2023, 19:30 Uhr Sachverhalt: Ein unbekannter männlicher Täter schlug dem Geschädigten, einem 23-jährigen Syrer aus dem Kreis Limburg-Weilburg, dreimal mit der Faust ins Gesicht. Im Weiteren Verlauf nahm der Täter eine mitgeführte Eisenstange und versuchte dem Geschädigten Richtung Oberkörper zu schlagen. Der Geschädigte konnte diesen Schlag aber mit dem Arm abwehren. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff verletzt. Beschreibung des Täters: männlich, ca. 30 Jahre alt, südländischer Phänotyp, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, ca. 180 -185 cm groß, schwarze Oberbekleidung, Jeans Hose, schwarze Schuhe, sprach arabisch mit algerischem/marokkanischem Akzent Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

6. Ladendiebstahl

Tatort: 65520 Bad Camberg, Limburger Straße 55 - Rewe Einkaufsmarkt Tatzeit: Samstag, 06.05.2023, 20:30 Uhr Sachverhalt: Zur Tatzeit entwendete ein unbekannter männlicher Täter im Rewe Markt einige Artikel aus dem Markt ohne zu bezahlen. Beschreibung des Täters: männlich, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, schwarze Oberbekleidung mit Kapuze, schwarze Hose, roter Rucksack, südländischer Phänotyp Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

7. Einbruch in Apotheke

Tatort: 65597 Hünfelden-Kirberg, Burgstraße 28 Tatzeit: Sonntag, 07.05.2023, 01:52 Uhr Sachverhalt: Zunächst organisierten sich die Täter eine Mülltonne in der Nachbarschaft. Mittel Dieser Mülltonne gelangten die Täter zu einem Fenster zum Verkaufsraum der Apotheke. Dieses Fenster wurde aufgehebelt. So gelangten die Täter in den Verkaufsraum. Aus der Kasse konnten lediglich ca. 150,-EUR Bargeld entwendet werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,-EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

