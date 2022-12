Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannter beschmiert Auflieger

Saale-Holzland (ots)

Einen Sattelauflieger beschmierten Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in Kahla. Der 27-jährige Fahrzeugführer hatte den Auflieger bereits am Freitag in der Straße "Im Camisch" abgestellt. Durch die Täter wurde nicht nur der Sattelauflieger mit Schriftzeichen besprüht, sondern auch ein in der Nähe befindliches Stromhäuschen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 036428-640 bei der Polizei Saale-Holzland zu melden.

