Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bargeld aus Audi geklaut

Jena (ots)

Reiche Beute machte in den vergangenen Tagen ein Einbrecher in Jena. Ein 34-Jähriger hatte seinen Pkw Audi bereits am Sonntagabend auf dem Eichplatz abgestellt. Am Montagmorgen musste er dann feststellen, dass Unbekannte die Tür zu seinem Fahrzeug aufgebrochen und den Heckscheibenwischer des Audis zerstört hatten. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde Bargeld im Gesamtwert von 1600,- Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter der 03641-810 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell