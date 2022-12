LPI-J: Mülltonnen umgeworfen

Weimar (ots) - Unbekannte Diebe entwendeten über die Weihnachtsfeiertage einen Krankenfahrstuhl, der vor dem Eingang eines Pflegeheimes in Weimar Nord abgestellt war. Mit einem Werkzeug wurde das Fortbewegungsmittel eines 86-jährigen Heimbewohners gestartet und entwendet. Am Montagmittag wurde das Gefährt schließlich in der Heldrunger Straße festgestellt. Zwar wurde das Zündschloss beschädigt, aber der Eigentümer erhielt es zurück. Hinweise zu dem oder den Dieben ...

