Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung der Geraer Polizei - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Gera (ots)

Gera: Im Sommer 2021 (12.06.2021 - 12.07.2022) verschafften sich mehrere Personen unberechtigt Zutritt zu einer Gartenlage in der Meuselwitzer Straße in Gera. In der Folge brachen sie gewaltsam in eine der dortigen Lauben ein und stahlen u.a. mehrere Kisten Zigarettenhülsen bzw. verschiedene Tabakutensilien. Noch am selben Tag konnten insgesamt 4 Täter identifiziert und namentlich bekannt gemacht werden.

Seitens der Geraer Polizei wurden nach Bekanntwerden der Geschehnisse die Ermittlungen eingeleitet, welche bis dato andauerten.

Der Geraer Polizei liegt aktuell das Foto einer männlichen Person vor, welche im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen stehen könnte.

Wer kennt die beschriebenen oder abgebildeten Person und kann Hinweise zu deren Aufenthalt geben?

Hinweise zur Identität der Person bitte an: LPI Gera, Theaterstraße 3, Tel. (0365) 829 -0. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell