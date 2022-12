POL-PDKO: Falsches Gewinnversprechen

Boppard (ots) - Derzeit befinden sich Feuerwehr- und Rettungskräfte in der Flogtstraße in Boppard zur Bekämpfung eines Carportbrands. Eine Beeinträchtigung des Zugverkehrs oder der B 9 ist derzeit nicht gegeben. Es wird unaufgefordert nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard tel. 06742 8090 piboppard@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

mehr