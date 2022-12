Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Lahnstein (ots)

Am Samstagmorgen kam es auf der B 42 bei Lahnstein in Höhe der dortigen Shell-Tankstelle, Fahrtrichtung Koblenz, aufgrund der folgenreichen Verkettung von Umständen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier Unfallbeteiligten. Ausgelöst hatte den Unfall der Fahrer eines schwarzen PKWs. Dessen Fahrer wechselte unvermittelt von der rechten Fahrspur der B 42 auf die rechts danebengelegene Abbiegespur in Richtung B 327/ B 49 und übersah dabei offenbar einen dort fahrenden BMW X1. Der Fahrer des BMW konnte durch eine sofort eingeleitete Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem schwarzen PKW noch vermeiden. Eine hinter dem BMW fahrende Fahrzeugführerin konnte ihren VW Golf ebenfalls noch rechtzeitig stoppen. Allerdings erkannte die dahinterfahrende Fahrzeugführerin eines Audi A4 die Gefahrensituation zu spät und fuhr infolgedessen auf den vor ihr fahrenden VW Golf auf. Zum Glück blieb es nur bei Blechschäden. Die Schadenshöhe wird auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt. Der Fahrer des schwarzen PKWs fuhr nach Unfall unbeirrt weiter und entfernte sich so unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen schwarzen PKW sowie dessen Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter der Telefonnummer 02621-913-0.

