Polizei Köln

POL-K: 220412-4-K Red Bull Dose mit Falschgeld bezahlt - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln einen mutmaßlichen Betrüger. Ihm wird vorgeworfen, am Sonntagnachmittag (26. Dezember 2021) in einem Kiosk auf der Feldstraße in Humboldt-Gremberg mit einem falschen 50-Euro Schein eine Red Bull Dose bezahlt zu haben. Als der Kioskinhaber den Mann gegen 16.15 Uhr auf das Falschgeld ansprach, bedrohte er ihn und forderte den falschen Fünfziger zurück. Der Inhaber verweigerte die Herausgabe. Der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung.

Lichtbilder des Tatverdächtigen können unter folgendem Link eingesehen werden:

https://url.nrw/114

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 34 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/rr)

