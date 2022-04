Polizei Köln

POL-K: 220412-1-K/AC Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung in mehreren Fällen

Köln (ots)

Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und Polizei Köln geben bekannt:

In einem bei der Zentralstelle Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen (ZenTer NRW) bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf geführten Ermittlungsverfahren hat das Polizeipräsidium Köln am 12. April einen Durchsuchungsbeschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf vollstreckt und die Wohnräume des 44-jährigen Beschuldigten im Großraum Aachen durchsucht. Der Beschuldigte verfügt über die marokkanische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Er ist verdächtig, sich im Zeitraum von August 2012 bis Anfang 2014 in mehreren Fällen als Mitglied bei der terroristischen Vereinigung "Kata´ib Ahrar al-Sham" und deren Nachfolgeorganisation "Ahrar al-Sham" betätigt zu haben. Er soll mit einem Sturmgewehr bewaffnet an Kampfhandlungen im syrischen Bürgerkrieg teilgenommen haben. Zudem ist er verdächtig, die Vereinigung durch die Beschaffung von militärischen Ausrüstungsgegenständen und deren Transport nach Syrien im Zeitraum von April 2013 bis November 2013 unterstützt zu haben.

Sichergestellte Beweismittel, insbesondere elektronische Speichermedien, werden ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte können daher derzeit nicht erteilt werden.

In allen Verfahrensabschnitten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. (de)

