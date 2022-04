Polizei Köln

POL-K: 220411-1-K Encrochat-Verfahren: 10 Kilogramm Marihuana in Rollkoffer sichergestellt

Köln (ots)

Am Freitagabend (8. April) haben Zivilfahnder in Köln-Nippes zwei mutmaßliche Drogenhändler (20, 24) vorläufig festgenommen, als diese mit einem Rollkoffer mit über 10 Kilogramm Marihuana aus der Wohnung des 24-Jährigen kamen. Die Tatverdächtigen sollen nach aktuellem Ermittlungsstand aus der Wohnung auf der Niehler Straße heraus die Drogen verkauft haben. Ursprünglich waren nach Auswertung von Encrochat-Daten im Oktober 2021 Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln gegen den 24-Jährigen ins Rollen gekommen. Ein Richter hatte daraufhin eine längerfristige Observation angeordnet, durch die der 20-Jährige als sein Komplize identifiziert werden konnte. Am Wochenende schickte ein Richter beide in Untersuchungshaft. (cs/as)

