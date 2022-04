Polizei Köln

POL-K: 220411-3-K 42-Jähriger Trickdieb in Haft

Köln (ots)

Wie schnell 2200 Euro Bargeld entwendet werden können, zeigt ein aktueller Fall von Freitagabend (8. April) aus einem Hotel in Domnähe. Dort hatten Gäste gegen 20 Uhr eingecheckt und ihre Jacke über ihren Rucksack gelegt. Wenig später beobachtete ein Zeuge, wie sich ein unbekannter Mann dem Paar näherte und seine Jacke über die des Paares legte. Nachdem der Mann weg war, fehlte auch die Geldbörse aus dem Rucksack. Einen Teil des Geldes fanden Polizisten bei der Durchsuchung des 42-Jährigen in der Lobby des Hotels. Der Georgier hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurde noch am gleichen Abend durch einen Richter in Untersuchungshaft geschickt.

So schützen Sie sich vor Taschen- und Trickdieben: - Tragen Sie Geld, Kreditkarten und sonstige Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Handtaschen oder Jacken mit Wertgegenständen nicht unbeaufsichtigt ab. (jk/de)

