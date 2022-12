Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zahn ausgeschlagen

Jena (ots)

Eine verbale Streitigkeit gipfelte Montagmorgen in der Knebelstraße in Jena in einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 44-Jähriger hatte zuvor das Handy eines 25-Jährigen aus dessen Jackentasche entwendet. Als der Beklaute mit der Polizei drohte, eskalierte die Situation derart, dass der Dieb dem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Durch die Wucht des Fausthiebes verlor der Geschädigte einen Zahn. Er musste im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

