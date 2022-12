Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mitternächtliche Ruhestörung endet in Schubserei

Saale-Holzland (ots)

Keine ganz so stille Nacht hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Dienstag in Stadtroda. Kurz nach Mitternacht wurde der Polizei eine Ruhestörung in der Herrenstraße gemeldet. Der Anrufer war zunächst davon ausgegangen, dass sein Nachbar eine Feier in der Wohnung veranstalte. Als die Beamten dem 63-jährigen Ruhestörer einen Besuch abstatteten, mussten sie allerdings feststellen, dass der Fernseher Ursprung des nicht unerheblichen Lärms war. Der Mann zeigte sich einsichtig und reduzierte die Laustärke. Dennoch musste die Polizei keine zwei Stunden später erneut zum Einsatzort zurückkehren. Der 63-Jährige war über den polizeilichen Besuch anscheinend derart entzürnt, dass er den Mitteiler der Ruhestörung, seinen Nachbarn, gegen eine Mülltonne schubste. Der 56-Jährige verletzte sich dabei leicht. Nun muss der Ruhestörer mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell