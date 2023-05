PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ In Gaststätte eingebrochen +++ Ladendieb auf der Flucht festgenommen +++ Jugendliche bedrängen und beleidigen älteren Mann mehrfach +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. In Gaststätte eingebrochen,

Limburg, Brückengasse, Sonntag, 07.05.2023, 21:00 Uhr bis Montag, 04.05.2023, 15:30 Uhr

(wie) Von Sonntagabend auf Montagnachmittag sind Unbekannte in Limburg in eine Gaststätte eingebrochen. Die Täter hatten nach ersten Ermittlungen Zugang zu dem Restaurant in der Brückengasse erlangt und die Räumlichkeiten durchsucht. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten ein Mobiltelefon und eine Geldbörse mit Münzgeld. Anschließend entkamen die Einbrecher unerkannt. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Aufbrecher scheitert an Automaten,

Runkel, Bahnhofstraße, Sonntag, 07.05.2023, 08:00 Uhr bis Montag, 04.05.2023, 07:40 Uhr

(wie) In einem Zeitraum von Sonntagmorgen bis Montagmorgen hat ein Unbekannter versucht einen Automaten in Runkel aufzubrechen. Der Aufbrecher hatte an einem Fahrradschlauchautomaten an einem Wirtschaftsweg an der Lahn im Bereich der Bahnhofstraße gehebelt und versucht diesen so gewaltsam zu öffnen. Dies misslang allerdings und der Unbekannte flüchtete vom Tatort. Es entstand Sachschaden an dem Automaten. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Ladendieb auf der Flucht festgenommen, Dornburg-Frickhofen, Langendernbacher Straße, Montag, 08.05.2023, 15:40 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag hat die Polizei einen Ladendieb auf der Flucht bei Frickhofen festgenommen. Der 44-Jährige hatte gemeinsam mit einem Komplizen einen Einkaufswagen in einem Supermarkt in der Langendernbacher Straße gefüllt und wollte damit, ohne zu bezahlen, das Geschäft verlassen. Die Diebe wurden jedoch an ihrer Tat gehindert und verschwanden, obwohl Kunden noch versuchten sie festzuhalten. Mit einem Opel mit ausländischen Kennzeichen floh der 44-Jährige ohne Beute vom Tatort. Er konnte wenig später von einer Polizeistreife nach kurzer Verfolgungsfahrt angehalten und festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Sein Komplize konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Autospiegel abgetreten,

Limburg, Marienbader Ring, Sonntag, 07.05.2023, 11:00 Uhr bis Montag, 08.05.2023, 07:30 Uhr

(wie) In Limburg wurde ein Auto am Wochenende von einem Unbekannten beschädigt. Eine 29-Jährige hatte einen grauen VW Polo im Marienbader Ring abgestellt. Als sie am Montagmorgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein unbekannter Vandale die Außenspiegel mit roher Gewalt abgetreten und die Antenne demoliert hatte. Die Polizei ermittelt und schätzt den Sachschaden auf mindestens 600 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

5. Jugendliche bedrängen und beleidigen älteren Mann mehrfach, Limburg, Innenstadtbereich, Freitag, 28.04.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 08.05.2023, 16:30 Uhr

(wie) Mehrere Jugendliche haben in den letzten Wochen mehrfach einen älteren Mann wiederholt in Limburg bedrängt und beleidigt. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ist ein 74-Jähriger Limburger bereits dreimal von einer Gruppe Jugendlicher massiv angegangen worden. Am Freitag, den 28.04.2023, kreiste die Gruppe den Mann am Fischmarkt ein, ließ ihn nicht weitergehen und beleidigte ihn mehrfach. Zudem wurde dem 74-Jährigen wild vor dem Gesicht gestikuliert, bevor die Gruppe schließlich floh. Gleiches wiederfuhr dem Mann am Donnerstag, den 04.05.2023, vor einem Supermarkt im Einkaufszentrum WerkStadt. Am Montag, den 08.05.2023, bedrängte die Gruppe den Mann wiederum in der Grabenstraße. Hierbei versuchte ein Jugendlicher gar dem Mann mit einem Finger ins Auge zu stechen. Der 74-Jährige konnte sich jeweils erst nach Minuten aus den Situationen befreien. Die Jugendlichen wurden von dem Senior beschrieben als "südländisch aussehend", 13 bis 15 Jahre alt, dunkelhaarig und dunkel gekleidet mit Jogginghosen. Einer soll dick gewesen sein, der Rest der Gruppe schlank. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung und Beleidigung und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

