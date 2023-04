Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Altpapiercontainer/ Bautrupp will Firmenplatz asphaltieren/ Taschendiebe

Menden (ots)

Am Karsamstag gegen 1.50 Uhr entdeckte ein vorfahrender Pkw-Fahrer an der Ecke Eichendorffstraße/Berliner Straße zwei brennende Altpapiercontainer. Er rief die Feuerwehr. Wenige Meter neben den Containern versteckte sich eine männliche Person im Gebüsch. Die ebenfalls hinzu gerufene Polizei konnte keine verdächtigen Personen in der Nähe feststellen.

Mitarbeiter einer Firma an der Fröndenberger Straße haben am Donnerstagmittag die Polizei zu Hilfe gerufen, weil sie sich einem Bautrupp bedroht fühlten. Neun Männer waren am Morgen angerückt, um angeblich im Auftrag der Stadt Menden das Firmengelände zu asphaltieren. Weil die verantwortlichen Mitarbeiter der Firma von nichts wussten, verwiesen sie die Männer des Geländes. Einer der Bauarbeiter drohte, dass sie wiederkommen würden und Waffen dabei hätten. Knapp drei Stunden später standen tatsächlich einige der Männer erneut mit mehreren Fahrzeugen, Asphaltmaschine und Kleinbagger auf dem Hof, weshalb die Firma nun die Polizei rief. Die Polizeibeamten durchsuchten die Fahrzeuge ohne besonderen Fund und verständigten sich auf Englisch mit den Arbeitern. Derjenige, der mit Waffen gedroht hatte, war diesmal nicht dabei. Wer angeblich wem welchen Auftrag erteilt hatte, war vor Ort nicht zu ergründen. (cris)

Eine 85-Jährige wurde am Donnerstagvormittag, gegen 11 Uhr, in einem Discounter an der Unteren Promenade während ihres Einkaufs bestohlen. Dem unbekannten Täter gelang es offenbar unerkannt die Geldbörse der Seniorin aus einem Beutel an ihrem Rollator zu entwenden. Als die Geschädigte ihre Bank kontaktierte, um ihre Bankkarte sperren zu lassen, wurde ihr mitgeteilt, dass inzwischen bereits Geld abgehoben worden sei. Die Seniorin hatte ihre PIN auf einem Zettel in der Geldbörse aufbewahrt. Die Polizei warnt explizit: Bitte tragen Sie PIN-Codes niemals in ihrer Brieftasche. (schl)

