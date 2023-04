Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Machete am Bein verletzt/Unbekannter schlägt bei Osterfeuer zu/Einbruch in Hochhaus/Renault Twingo mit Paintballkugel beschossen

Iserlohn (ots)

Eine 27-Jährige hat am Samstagnachmittag in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Bleichstraße einen 36-Jährigen mit einer Machete am Bein verletzt. Ob es sich dabei um eine vorsätzliche Tat oder einen Unfall handelte, steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der verletzte 36-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 27-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht. Dort wurde sie im weiteren Verlauf wieder entlassen. Die Machete wurde sichergestellt. (schl)

Am frühen Montagmorgen ist es auf einem Osterfeuer am Wulfringser Berg zu einer Auseinandersetzung gekommen. Zwischen einem 39-Jährigen und einem unbekannten Mann war es in einem Festzelt neben dem Osterfeuer, gegen 02:05 Uhr, zunächst zu einem verbalen Streit gekommen. Im weiteren Verlauf holte der Unbekannte aus und schlug dem 39-Jährigen ins Gesicht. Anschließend entfernte sich der ca. 25-28 Jahre alte und ca. 1.75-1.80m große Mann aus dem Zelt. Der Geschädigte wurde leicht verletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen einer Körperverletzung. (schl)

In einem Hochhaus in der Straße Zur Sonnenhöhe sind Unbekannte zwischen dem 03.04 und 07.04 in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter hebelten dazu die Wohnungstür auf. Aus der Wohnung wurden eine Spielekonsole und Bargeld entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

Ein 36-Jähriger war am frühen Samstagmorgen, gegen 00:10 Uhr, mit seinem Renault Twingo auf der Dortmunder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor der Einmündung Raiffeisenstraße wurde das Fahrzeug durch einen Unbekannten mit einer Paintballkugel beschossen. Entsprechende Farbanhaftungen sowie eine Delle konnten durch die alarmierten Polizisten festgestellt werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell