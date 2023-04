Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "Burn the Fox" weitestgehend ruhig verlaufen/Containerbrände/Einbrüche im Stadtgebiet/Diesel abgezapft

Lüdenscheid (ots)

Das "Burn the Fox" Festival am Samstagabend ist aus polizeilicher Sicht weitestgehend ruhig verlaufen. Dennoch kam es auf dem Festivalgelände zu Auseinandersetzungen. Insgesamt drei Anzeigen wegen Körperverletzung nahm die Polizei im Laufe des Abends auf. Ein sichtlich aggressiver und alkoholisierter 29-Jähriger verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Eine 27-Jährige drängelte sich, gegen 22:10 Uhr, an der Schlange vor einem Toilettenwagen vor. Als eine 46-Jährige sie auf ihr Verhalten ansprach, schlugen die 27-Jährige und eine Begleiterin auf die Geschädigte ein. Die 27-jährige wurde durch die Polizei vom Gelände begleitet. Dagegen wehrte sie sich und stieß unter anderem einen Beamten in einen Bauzaun. Die 27-Jährige schlief ihren Rausch im Polizeigewahrsam aus. Der Polizist und die 46-Järhige wurden leicht verletzt. (schl)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:05 Uhr, brannte ein Müllcontainer Unterm Freihof. Die Feuerwehr löschte den Brand. Einen weiteren Container traf es Sonntagnachmittag, gegen 12:35 Uhr im Danziger Weg. Die Feuerwehr löscht auch hier. Die Ermittlungen werden, wie auch bereits in vorangegangenen ähnlichen Fällen, wegen Sachbeschädigung durch Feuer geführt. (schl)

Über das lange Osterwochenende ist es im Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen gekommen. In der Hochstraße brachen Unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Imbiss ein. Sie erbeuteten Bargeld. Zwischen Donnerstagabend und Dienstagmorgen stiegen zudem Unbekannte in die Büro- und Werkstatträumlichkeiten des Haus Hellersen ein. Eine Berechtigte stellte den Einbruch fest und informierte die Polizei. Die Täter waren gewaltsam über eine Tür eingedrungen. Zum möglichen Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zwischen Sonntagnachmittag, 15:00 Uhr und Montagmorgen, 12.15 Uhr traf es außerdem eine Firma in der Worthstraße. Die Täter stiegen über ein Fenster ein und entwendeten Bargeld und ein Mobiltelefon. Täterhinweise liegen bei allen Taten bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Aus einem an der Raststätte Sauerland-Ost abgestellten Lkw aus Litauen wurden in der Nacht zum Karfreitag, während der Fahrer in seiner Kabine schlief, rund 350 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt und gestohlen. Zuvor hatten die Täter den Tankdeckel aufgebrochen. (cris)

