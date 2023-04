Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrunkener droht mit Messer

Hemer (ots)

Ein betrunkener 36-Jähriger hat einen 33-Jährigen am Samstagnachmittag, gegen 14:35 Uhr, in einem Drogeriemarkt an der Hauptstraße mit einem Messer bedroht. Der 36-Jährige war dem 33-Jährigen bereits zuvor fußläufig gefolgt, nachdem es verbalen Streit gegeben hatte. Die alarmierten Polizeibeamten trafen beide Männer an. Der 36-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Das Messer wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen einer Bedrohung. (schl)

