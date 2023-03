POL-FR: Freiburg: Verdacht der Verabreichung von K-O.-Tropfen im Fussballstadion - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 15.03.2023, gegen 20:30 Uhr, sind auf der K 6332 zwischen Rührberg und Inzlingen zwei Autos frontal kollidiert. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Ein in Richtung Inzlingen fahrender 70 Jahre alter Skoda-Fahrer hatte in einer Kurve zum Überholen angesetzt und war frontal mit dem entgegenkommenden BMW eines 40-jährigen zusammengestoßen. Die Autos schleuderten nach der Kollision von der ...

