POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall fordert drei Verletzte

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 15.03.2023, kam es in Weil am Rhein und Eimeldingen zu Einsätzen von Feuerwehr und Polizei. Gegen 17:00 Uhr hatte bei einem Spielplatz in der August-Bauer-Straße ein Gebüsch gebrannt. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr war es Anwohner gelungen, das kleine Feuer zu löschen. Ob ein Sachschaden entstanden ist, muss noch abgeklärt werden. Durch Kinder dürfte das Feuers fahrlässig ...

