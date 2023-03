Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Frontkollision - zwei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 15.03.2023, gegen 20:30 Uhr, sind auf der K 6332 zwischen Rührberg und Inzlingen zwei Autos frontal kollidiert. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Ein in Richtung Inzlingen fahrender 70 Jahre alter Skoda-Fahrer hatte in einer Kurve zum Überholen angesetzt und war frontal mit dem entgegenkommenden BMW eines 40-jährigen zusammengestoßen. Die Autos schleuderten nach der Kollision von der Fahrbahn. Während der Skoda-Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt wurde, kam der BMW-Fahrer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Lörrach. An beiden Autos entstanden Totalschäden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 25000 Euro. Auf Anordnung wurde beim Skoda-Fahrer eine Blutprobe erhoben und der Führerschein beschlagnahmt. Während den Rettungs- und Bergemaßnahmen war die Kreisstraße gesperrt. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit starken Kräften im Einsatz.

