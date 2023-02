Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Wietze

Celle (ots)

Wietze - Am gestrigen 14.02.2023 hat die Polizei Wietze in Ovelgönne, Bannetze, Jeversen und Wietze mit mehreren Kollegen Verkehrsüberwachung, mit Geschwindigkeitsmessungen, durchgeführt. Die Höchstgeschwindigkeit die dabei gemessen worden ist, sind 53km/h in einer 30km/h Zone. Die betroffene Person erwartet eine Geldstrafe in Höhe von 115 Euro, außerdem gibt es einen Punkt in Flensburg. Insgesamt sind 9 Verstöße im Zusammenhang mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt worden. Im Rahmen der Verkehrsüberwachung sind zudem drei Fahrradfahrer kontrolliert worden, welche das Mobiltelefon während der Fahrt benutzt haben. Hierbei handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, welche mit 55 Euro geahndet wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell