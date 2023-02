Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einschleichdiebe sind unterwegs

Celle (ots)

Bergen - Am gestrigen 13.02.2023 ist es an bislang drei bekannten Örtlichkeiten zu Einschleichdiebstählen gekommen. Aus den ersten Erkenntnissen ergibt sich, dass mindestens eine Person an der Haustür klingelt und angibt Angehöriger eines Pflegedienstes zu sein. Während die beiden Personen miteinander sprechen verschafft sich eine weitere Person unbeobachtet Zutritt zur Wohnung und durchsucht diese nach Wertgegenständen. Die Polizei rät hier, dass zunächst selbst hinterfragt wird, ob ein Termin vereinbart worden ist. Die Tür sollte grundsätzlich maximal mit einer Sicherheitskette geöffnet werden. Lassen sie sich einen Mitarbeiterausweis zeigen und nehmen sie gegebenenfalls telefonisch Kontakt zur angegeben Institution auf und erfragen dort, ob Mitarbeiter/-innen auf dem Weg zu ihnen sind. In einem Fall ist es zu einem Diebstahl gekommen. Wer Hinweise geben kann oder selbst Opfer einer solchen Tat in den letzten Tagen geworden ist, wendet sich an die Polizei in Bergen unter 05051/471660

