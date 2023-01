Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Pkw auf Parkplatz beschädigt worden

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (03. Januar 2023) kam es zwischen 18:10 Uhr und 21:35 Uhr auf einem Parkplatz am Nollenburger Weg in Emmerich, zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein blauer Volvo V90 am Fahrzeugheck beschädigt. Das Fahrzeug wies Lackkratzer sowie eine verbogene Verkleidung auf, als der Fahrzeughalter zu seinem Pkw zurückkehrte. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Unfallverursacher, welcher sich vom Unfallort entfernt hatte, in einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen sein.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell