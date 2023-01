Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Sachbeschädigung an fünf Fahrzeugen

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Donnerstagmorgen (05. Januar 2023) kam es zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr am Rosenweg in Geldern zu Sachbeschädigungen, an fünf abgestellten Fahrzeugen. Der oder die bislang unbekannten Täter beschädigten dabei u.a. die Verkleidung eines Außenspiegels eines grauen Ford Focus sowie das Spiegelglas des Außenspiegels eines blauen Dacia Logan.

Hinweise zu dem beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell