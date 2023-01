Emmerich am Rhein (ots) - Am Mittwoch (04. Januar 2023) gegen 18:50 Uhr kam es in Emmerich auf dem Schafsweg in Fahrtrichtung Berlinerstraße, zu einer Unfallflucht. Die 64-jährige Fahrerin eines grauen Mazda 3 beabsichtigte einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw zu überholen. Aus entgegengesetzter Fahrtrichtung kam Ihr zu diesem Zeitpunkt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen. Als sich die ...

mehr