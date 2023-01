Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Kleve (ots)

Am 5. November 2022 hat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in einem Kaufhaus an der Große[n] Straße ein Parfum eingesteckt und die Filiale verlassen, ohne zu zahlen. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/95391

Die Polizei wendet sich nun mit den Aufnahmen an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe: Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen? Hinweise bitte unter 02821 5040 an die Kripo Kleve oder an jede andere Polizeidienststelle. (cs)

