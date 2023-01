Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in Einfamilienhaus

Schmuck und Bargeld entwendet worden

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Donnerstag (05. Januar 2023) kam es zwischen 14:10 Uhr und 20:40 Uhr an der Straße Melmesfeld in Kerken, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter, verschafften sich Zugang zum Grundstück und hebelten dort die Terrassentüre des Einfamilienhauses auf. Im Anschluss durchsuchten Sie das Innere des Hauses und entwendeten mehrere Schmuckgegenstände sowie Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

