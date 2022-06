Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

In Esens kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Gegen 11.20 Uhr fuhr ein 69 Jahre alter Opel-Fahrer auf der Herdestraße und wollte nach rechts in Richtung Neuharlingersiel abbiegen. Beim Anfahren an der Einmündung übersah er offenbar zwei von rechts kommende Pedelec-Fahrer und stieß mit ihnen zusammen. Der 68-jährige Mann und die 65-jährige Frau stürzten und wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell