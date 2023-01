Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (08.01.2023) an der Theodor-Heuss-Straße einen 23-jährigen Mann festgehalten und beraubt. Der 23-Jährige stand gegen 02.15 Uhr vor einem Club, als zwei Männer ihn zunächst antanzten. Kurz darauf kamen zwei weitere Männer hinzu, hielten ihn fest und drückten ihn gegen eine Wand, während die ihn antanzenden Männer ihm seine Geldbörse und seine Zigaretten aus den Hosentaschen entwendeten. In der Folge flüchteten alle vier Unbekannte in Richtung Rotebühlplatz. Alle Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt und 175 bis 180 Zentimeter groß sein, einen Vollbart haben, mit starkem Akzent gesprochen und dunkle Kleidung getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell