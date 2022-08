Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei beendet illegale Rave-Party

Sankt Augustin (ots)

Eine illegale Rave-Party wurde in Sankt Augustin durch Polizisten aufgelöst. Am Sonntagabend (14.08.2022) feierten in Menden ungefähr 200 Leute im Naturschutzgebiet der Siegauen unter der BAB 59 eine nicht angemeldete Party. Durch zivile Polizeibeamte konnte ermittelt werden, dass eine Licht- und eine Musikanlage aufgebaut waren und ein Eintrittsgeld erhoben wurde. Angemeldet war die Veranstaltung bei der Stadt nicht. Als sich unter den Partygästen herumsprach, dass die Polizei bereits in der Nähe sei, verließen die Feiernden die Örtlichkeit. Durch die Verantwortlichen wurde gerade das technische Equipment in einen Sprinter verladen, als uniformierte Polizisten gegen 23:00 Uhr eintrafen. Es konnten insgesamt sechs Tatverdächtige identifiziert werden, die nun Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren erwarten. (Uhl)

