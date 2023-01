POL-S: Versuchter Fahrradraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach einem 56 Jahre alten Mann, der aus einem Krankenhaus in Bad Cannstatt abgängig ist. Eine Mitarbeiterin des Krankenhauses an der Auerbachstraße bemerkte am Freitag (06.01.2023), gegen 15.30 Uhr, dass der 56-Jährige sich nicht mehr in seinem Zimmer aufhielt. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Es kann nicht ...

