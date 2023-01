POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Goch (ots) - Am Mittwoch (11. Januar 2023) ereignete sich an der Einmündung An der Post /Brückenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Eine 44-jährige Autofahrerin aus Goch wollte gegen 13:50 Uhr mit ihrem VW Touran von der Brückenstraße nach links in die Straße An der Post einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer ...

mehr