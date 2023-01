Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW Aufbruch

Peterslahr (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Peterslahr, Am Menzenberg, ein PKW Suzuki Grand Vitara aufgebrochen worden. Ein bisher unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe der Fahrertür ein und entwendete die Geldbörse des Geschädigten. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

