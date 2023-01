Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus

Fürthen OT Oppertsau (ots)

Im Verlauf des 06.01.2023 kam es zwischen 09:20 und 19:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Fürthen. Der unbekannte Täter stieg über die rückwärtige Hausseite in das Anwesen ein und hebelte hierzu ein Fenster in ca. 3,5 Meter Höhe auf. Nach Durchsuchung aller Räume im Erdgeschoss und im Keller, wurde Bargeld und eine goldene Halskette entwendet. Es wird um Hinweise durch Zeugen gebeten, die zur fraglichen Zeit entsprechende Feststellungen in der Ortslage Oppertsau gemacht haben.

