Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Volks-Bankfilialen

Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, OT Harriehausen, Lichtenstein und 37589 Echte, Hauptstraße. Zeitraum: Mittwoch, 23. November 2022, 02:00 bis 06:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft, mindestens zwei Täter, suchte die Volks-Bankfilialen in Harriehausen, in der Straße Lichtenstein, und in Echte, an der Hauptstraße, auf. Sie machten sich nach teilweise gewaltsamen Türöffnen an den Geldautomaten zu schaffen. Insbesondere Anwohner aus Harriehausen und Echte werden gebeten, jegliche Beobachtungen / Wahrnehmungen im genannten Tatzeitraum über eventuell geparkte Fahrzeuge oder auch Personen an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden. Auch für die nächsten Tagen wird gebeten, verdächtige Beobachtungen an den Banken unverzüglich -auch dann über Notruf 110- zu melden.

