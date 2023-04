Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Fahrradgeschäft

Altena (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft an der Freiheitstraße eingestiegen. Sie verschafften sich Zutritt, indem sie gewaltsam auf ein Fenster einwirkten. Die beiden Täter wurden im Bereich des Geschäfts gefilmt. Sie waren vermummt und trugen dunkle Kleidung. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie Bargeld, Fahrradzubehör und Helme. Weitergehende Hinweise nimmt die Polizeiwache in Altena unter 02352/9199-0 entgegen. (schl)

