POL-NMS: 230317-1-pdnms Zeugen nach Hundebiss gesucht, Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Am 15.03.2023 um 14.40 Uhr gab es in Eckernförde eine fahrlässige Körperverletzung, die durch einen Hund verursacht wurde. Eine Radfahrerin befuhr den Sandweg im Bereich der Straße Wulfsteert in Eckernförde. Ihr kam eine weibliche Person mit einem Hund entgegen. Die Hundehalterin hat zunächst ihren Hund zur Seite genommen, um der Radfahrerin ein Passieren zu ermöglichen. Während des Vorbeifahrens riss sich der Hund los und biss der Fahrradfahrerin in den linken Oberschenkel. Doch anstatt anzuhalten, fuhr sie ohne weiteren Austausch der Personalien weiter. Nun wird die Hundehalterin gebeten sich bei der Polizei in Eckernförde zu melden. Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 60 bis 65 Jahre alt und 165 cm groß. Sie war mit einem Mantel bekleidet und trug eventuell eine Mütze. Ihr Hund wird von der Radfahrerin beschrieben: eventuell ein Schäferhund, aber etwas breiter, sehr langes dunkelbraunes Fell. Er ging der Hundehalterin fast bis zur Hüfte. Er trug ein Halsband und eine Leine. Personen, die Angaben zu der Person und dem Hund machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Eckernförde unter der Tel.: 04351/9080 zu melden.

