POL-NMS: 230315-2-pdnms Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Bereits am 25.02.2023 um 00.45 Uhr kam es in der Gartenstraße in Rendsburg zu einem Unfall, bei dem sich das verursachende Fahrzeug anschließend entfernte. Beschädigt wurde durch den Unfall ein grauer VW Touareg. Er parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand, so dass die Fahrerseite durch den Unfall erheblich beschädigt wurde. Um 00.55 Uhr haben Personen einen silberfarbenen/grauen BMW in Höhe Moltkestein bemerkt, bei dem das Licht auf der Fahrerseite nicht funktionierte und auf der Fahrerseite ebenfalls mehrere Beschädigungen auf-wies. Das Fahrzeug sei kurz hinter Moltkestein nach rechts abgebogen. Die Spurenauswertung ergab, dass die am Unfallort aufgefunden Fahrzeugteile zu einem silberfarbenen BMW F 30 bzw. 31 (6. Generation der 3er-Reihe) gehören. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Fahrzeug machen können, sich unter der Tel.:04331/208450 zu melden.

