Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Aukrug (ots)

Auf der B 430 ist es am 16.03.2023 gegen 13:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Drei Fahrzeuge waren dabei beteiligt. Zwei Kleinwagenfahrer sollen sich nach Zeugenangaben ein Rennen geliefert haben. Die Zeugen gaben weiter an, dass sich die Fahrzeugführer gegenseitig sogar abgedrängt hätten. Eines der Fahrzeuge, ein Opel Corsa, hatte bei dem Versuch das vor ihm fahrende Fahrzeug zu überholen, dieses touchiert, war in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Wohnmobil kollidiert. Der 34 jährige Fahrzeugführer des Opels wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik verbracht. Der Fahrer des Wohnmobiles wurde schwer verletzt. Der dritte Fahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam in einer Böschung zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die B 430 über zwei Stunden voll gesperrt. Durch den einsetzenden Berufsverkehr, kam es zu erheblichen Behinderungen in beiden Fahrtrichtungen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Jens Oltmann

