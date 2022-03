POL-VIE: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Viersen (ots) - Am heutigen Samstag, 26.03.2022 gegen 16:00 Uhr stellten die Eigentümer eines Einfamilienhauses auf der Rahserstraße in Viersen fest, dass unbekannte Täter die rückwärtige Terrassentüre eingeworfen hatten und so ins Objekt gelangten. Im Haus wurde alles durchwühlt; die genaue Beute der Täter steht noch nicht fest. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter ...

mehr